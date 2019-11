Die Zahlen sind alarmierend - und liegen fast doppelt so hoch, wie bisher vermutet: Alleine In den USA sterben jährlich etwa 35.000 Menschen durch antibiotikaresistente Keime, sogenannte Superkeime. Insgesamt gebe es 2,8 Millionen Infektionen durch Erreger, die selbst mit modernsten Antibiotika nicht abgetötet werden können, teilte die US-Gesundheitsbehörde CDC am Mittwoch mit.