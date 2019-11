„Krone“: Und sicher auch für das weitere Turnier. Du warst schon nach dem Match gegen Federer ziemlich heiser, jetzt noch viel mehr - muss man sich Sorgen machen?

Thiem: Nein! Ich bin einfach verkühlt. Die Verhältnisse in der Halle hier sind ziemlich speziell. In dem einen Raum ist es kalt, im nächsten warm und so weiter. Aber solange ich meinen Körper so hinbringe, dass er so lange Matches wie das gegen Djokovic aushält, passt das schon.