Die San Antonio Spurs finden in der National Basketball Association aktuell nicht auf die Siegerstraße zurück. Mit einem 114:129 bei den Minnesota Timberwolves haben Jakob Pöltl und Kollegen am Mittwoch die dritte Niederlage in Serie kassiert. Der Wiener verbuchte sieben Punkte, drei Rebounds und zwei Assists in 11:54 Minuten.