Kiel gelang in CL Revanche gegen Porto

Der THW Kiel revanchierte sich indes mit ÖHB-Star Nikola Bilyk in der Handball-Champions-League am FC Porto. Nach dem bitteren Heim-27:28 am Sonntag setzte sich der deutsche Rekordmeister am Mittwoch in Portugal hauchdünn mit 30:29 durch. Bilyk steuerte vier Treffer zum Erfolg bei. Bei Porto kam der österreichische Goalie Thomas Bauer nur zu einem Kurzeinsatz. Kiel führt die acht Teams umfassende Gruppe B mit 13 Punkten nach acht Spielen an, Porto liegt fünf Zähler dahinter auf Rang sechs.