Selbst gebastelte Gewinntabellen

Um seine Investoren bei Laune zu halten, stellte er ihnen hohe Gewinne in Aussicht, zeigte ihnen selbst gebastelte Gewinntabellen und gab vor, die Geschäfte würden laufen. Der Steirer selbst will Opfer gewesen sein: „Eine Intrige, man wollte mir eines auswischen!“ „In seiner Zeit in Haft hat der Angeklagte ein 700-Seiten-Buch mit dem Titel ,Der Versprecher‘ geschrieben. Sehr treffend“, bemerkte der Staatsanwalt.