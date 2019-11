Kickl „entsetzt“

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl, zeigte sich „entsetzt“ über die Berichte, wonach das BAK die Beschlagnahmung des Mobiltelefons angeregt haben soll. Demnach erfolgte diese Empfehlung an die Staatsanwaltschaft im Zuge einer Ermittlung im Mai 2019. Also in den letzten Tagen seiner Amtszeit als Innenminister.