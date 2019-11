Bereits Ende der Nullerjahre war McLaren an einem puristischen Speedster-Projekt, dem Mercedes-Benz SLR Stirling Moss, beteiligt. 750.000 Euro waren damals ein stolzer Preis für den exklusiven Sternträger. Doch im Vergleich zum neuen Speedster-Projekt der englischen Sportwagenschmiede war das ein Schnäppchen. Knapp 1,7 Millionen Euro wollen die Briten für ihren auf 399 Exemplare limitierten Radikal-Renner namens Elva in Deutschland aufrufen (das wären dann in Österreich weit über 2,2 Millionen Euro). Noch ein Jahr lässt McLaren potenziellen Kunden Zeit zum Sparen, denn dann sollen erste Exemplare ausgeliefert werden.