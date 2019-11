Antwort auf Strafe

Wenige Monate später machte der Vielfahrer die Probe aufs Exempel, als eine Verfügung der BH Liezen (Steiermark) ins Haus flatterte. Er antwortete mit einem Brief, in dem er von der Sachbearbeiterin 30.000 Euro forderte und ihr persönlich mit dem Eintrag in ein internationales Schuldenregister drohte. In der eigenartigen Tirade bezeichnete sich der 42-Jährige als „souveräner Mensch“ und „Lebewesen aus Fleisch und Blut“, er wollte zudem eine notariell beglaubigte Gründungsurkunde der Republik Österreich. Als Antwort kam kein Straferlass, sondern die Anklage wegen des Vergehens der staatsfeindlichen Verbindung!