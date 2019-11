„Gewinne zwei Kinokarten! CineCity (bzw. Cineplexx) feiert Geburtstag!“, heißt es in jenen täuschend echt aussehenden Facebook-Beiträgen (siehe Foto unten), die zwei Seiten mit den Namen „CineCity Klagenfurt“ und „Cineplexx Österreich“ veröffentlicht haben. Um am vermeintlichen Gewinnspiel teilzunehmen, werden Nutzer aufgefordert, ihre Freunde in den Kommentaren zu verlinken. Viele machen mit - wer geht schließlich nicht gern kostenlos ins Kino?