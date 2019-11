Rollo als Energieträger

Ursprünglich wollten die jungen Männer ein mobiles Studentenwohnheim entwerfen, um den teuren Wohnpreisen zu entkommen. „Beim Fensterentwurf stießen wir dann auf unsere Idee“, erzählt Hager. Ein Fenster mit Verschattungssystem und Solaranlage. Um den Raum verdunkeln und mit Strom versorgen zu können, befinden sich an den Lamellen der Jalousie Solarzellen, die das Sonnenlicht in elektrische Energie umwandeln. „Eine Erfindung aus drei verschiedenen Gewerken, die sonst nicht zusammen arbeiten“, so Zillner. Für die Tüftler kein Problem, da einer Experte im Fensterbau ist, die anderen sind begabte Bau- und Elektrotechniker.