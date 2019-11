Nach dem, was Hannes Gschwentner am Mittwoch im TSD-U-Ausschuss alles zum Besten gab, hätte die Landesregierung es eigentlich wissen müssen: Eine komplette Auslagerung der Flüchtlingsagenden an eine externe Gesellschaft ist nicht nur teuer, es sind auch politische Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten begrenzt.