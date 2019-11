Eine Armenierin (59) ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf der A1 bei St. Valentin in Niederösterreich aus dem Fahrzeug geschleudert worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Ihr 27-jähriger Sohn, der das Fahrzeug lenkte, und ein ebenfalls aus Armenien stammender Beifahrer (29) blieben unverletzt, erlitten aber einen schweren Schock.