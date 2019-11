De facto gibt es aktuell keinerlei Angebot mehr von „Original Play“ in Österreich. Bildungsministerin Iris Rauskala untersagte bereits vergangene Woche den in ihre Zuständigkeit fallenden Bundesschulen de facto den Einsatz des Vereins „Original Play“ - und rät anderen pädagogischen Einrichtungen in einem Erlass „dringend“ davon ab. Explizit verboten wurden Tätigkeiten des Vereins in Niederösterreich, auch das Wiener Rathaus empfahl allen Einrichtungen die Einstellung, die Volksanwaltschaft leitete ein Prüfverfahren ein.