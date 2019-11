Säuglinge sind bereits von Geburt an sehr empfänglich für emotionale Schwingungen in ihrem Umfeld. Wenn es zu einer Überflutung mit Reizen kommt, finden sie keine Ruhe, Dinge zu be(greifen). Zu viele Besuche, zu viel Lärm, zu viele neue Eindrücke - Säuglinge können sich nicht selbst vor Stress schützen. Es gibt verschiedene Auslöser für Babys Stress. Es können auch Mutter und Vater selbst sein.



Nach der Geburt werden Gefühle per Körpersignale an Babys getragen. Jetzt bekommen die Kleinen Informationen über Mütter nicht mehr über Hormone durch die Nabelschnur, sondern über unsere Körpersignale. Sie spüren an unserer Muskelspannung, am Tonfall und an der Mimik, wie es uns geht.