Ein Kindergarten in Steinach am Brenner in Tirol hat aufgrund einer Norovireninfektion vorerst geschlossen werden müssen. „Betroffen waren eine Kindergartenpädagogin und rund 50 der insgesamt 150 betreuten Kinder“, teilte das Land am Mittwoch mit. Bis zum Wochenende soll die Einrichtung nun geschlossen bleiben.