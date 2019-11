Am 15. November 1989 wollte der damalige ORF-Reporter dieses Versprechen einlösen und nach dem Sieg gegen die DDR in die Kabine der Österreicher. Was danach passierte, ist mittlerweile legendär (siehe Video unten ab Minute 4:15). „Wir stehen jetzt vor der Kabine, aber die österreichische Mannschaft lässt uns leider nicht hinein“, so Elstner, der jedoch nicht ans Aufgeben dachte. Als die Kabinentür einen Spalt aufging, versuchte er es erneut: „Darf jetzt wer herkommen? Herr Hickersberger, kann bitte der Lindenberger herkommen oder ein Spieler, bitte, wir sind nur zwei Minuten auf Sendung, das ist live alles.“ Als das alles nicht fruchtete, machte Elstner kein Geheimnis aus seinem Ärger: „Na gut, dann sagen wir Danke und lassen euch im Jubel allein. Schade, dass die Zuschauer nicht dabei sein dürfen.“ Der Buchtitel „Pepi, lass mi eine ...!“ spielt natürlich auf diese skurrile Anekdote an.