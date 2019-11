Wer die Fidschis per Schiff erkunden möchte, kann dies in einer drei-, vier- oder siebentägigen Kreuzfahrt sehr authentisch erleben. Unser Schiff, die „Reef Endeavour“, ist in einer überschaubaren Größe, maximal 130 Passagiere, die meisten aus Neuseeland und Australien, was so viel heißt wie die Stimmung an Bord ist sehr entspannt. Das Programm ist abwechslungsreich, Wassersportaktivitäten wie Schwimmen oder Schnorcheln an den schönsten Stränden der Welt stehen auf der Tagesordnung.