Steiermarkweit wurden am Mittwoch etwa 130 Feuerwehreinsätze verzeichnet, vor allem in den Bezirken Murau, Liezen und Bruck-Mürzzuschlag. Insgesamt entspannte sich die Lage Mittwochabend. Gesperrte Straßen gab es laut Landeswarnzentrale vor allem noch rund um Murau, etwa die B95 auf der Turracher Höhe und die L511 bei Fladnitz in Richtung Stadl.