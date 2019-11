Am Freitag und Samstag steigt mit der W4-Rallye in Niederösterreich das große Finale der heimischen Staatsmeisterschaft. Der Lungauer Hermann Neubauer geht zwar „nur“ als Zweiter in den Showdown, hat aber dennoch beste Karten seinen zweiten Titel nach 2016 zu gewinnen. Doch seine Gegner machen für den Saisonabschluss alle Kräfte mobil.