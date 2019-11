Black Friday fällt dieses Jahr auf den 29.11.19. Ob Kleidung, Kosmetik, Elektronik- oder Haushaltsgeräte - nutzen Sie diesen ultimativen Schnäppchentag zum Suchen, Stöbern und Einkaufen! An keinem anderen Tag im Jahr können Sie so viel sparen wie an diesem Freitag. Ideal, um alle Weihnachtsgeschenke mit nur wenigen Klicks zu besorgen. Wer am 29. November 2019 auf krone.at vorbeischaut, findet die besten Deals im Überblick. Also - nicht verpassen!