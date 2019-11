Jetzt deuten aber alle Umfragen auf einen Wahlsieger Hermann Schützenhöfer hin - was muss passieren, dass Sie sagen, ich ziehe mich zurück?

Schauen wir einmal, wer Nummer eins wird und welche Mehrheiten es gibt. Und jeder weiß, nur wenn ich die Kraft habe zu gestalten, werde ich auch dieses Land führen. Wir haben in den letzten viereinhalb Jahren in unseren Ressorts viel weitergebracht. Nur der Landeshauptmann war so etwas wie eine natürliche Beschränkung für das Tun. Wir könnten in der Steiermark schon viel weiter sein.