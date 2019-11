In den USA ereignete sich eine schreckliche Tragödie im Universitätssport: Die 20-jährige Turnerin Melanie Coleman verstarb am Sonntag beim Training nach einem Sturz vom Barren. Der Vorfall, bei dem sich die junge Athletin die tödlichen Verletzungen zuzog, ereignete sich bereits am Freitag, wie ein Sprecher der Southern Conneticut State University bestätigte.