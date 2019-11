Nach der Selbstverbrennung eines Studenten in Frankreich weiten sich die Proteste gegen prekäre Lebensbedingungen aus. Die Hochschule in Lyon, an der der 22-Jährige studiert hatte, blieb wegen einer Blockadeaktion auch am Mittwoch geschlossen. Am Ministerium für höhere Bildung in Paris zerstörten Studenten ein Eingangstor. Der 22-Jährige liegt mit lebensgefährlichen Verbrennungen weiter im Krankenhaus.