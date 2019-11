„Das ist nicht mehr und nicht weniger als 100 Jahre Kulturgeschichte.“ Der Blick zurück sei „vitalisierend“, so Hinterhäuser, die wesentliche Aufgabe bestehe aber darin, die Festspiele immer wieder in eine neue Gegenwart zu führen. Die Geschichte vom Individuum und der Gemeinschaft, die man mit dem Opernreigen erzählen will, habe mit der Absicht der Festspielgründer zu tun, auf dem „extrem dünnen Eis“ der damaligen Zeit „der Welt eine Utopie anzubieten“.