Während ÖVP und Grüne so richtig in den Koalitionspoker starten, beschäftigt sich das Parlament mit Klimaschutz: Die Umweltministerin verteidigte ihren unkonkreten Klimaschutzplan, die Grünen üben weiterhin Kritik daran. Indes will nicht nur die SPÖ Zwietracht zwischen den Koalitionsverhandlern säen.