Schwerer Föhnsturm mit Böen über 130 km/h

Eine kleine Verschnaufpause beschert uns jedenfalls der Donnerstag, so die Prognose der Wetterexperten. Spätherbstliches Wetter dominiert an diesem Tag, doch bereits ab dem Nachmittag kommen erste Vorboten in Form einer föhnigen Südströmung auf uns zu, die sich bis in die Nachtstunden massiv verstärken. „In der Nacht herrscht auf den Bergen ein schwerer Föhnsturm mit Orkanböen über 130 km/h“, sagte Spatzierer. Doch auch in höheren Tallagen können diese spürbar sein, hieß es.