Instagram wird mit neuem Tool „Tik Tok“-Konkurrent

Wie die Seite „Techcrunch“ berichtet, testet Instagram in Brasilien nun eine neue Funktion. Hierbei lassen sich verblüffende Ähnlichkeiten mit der "Tik Tok"-App feststellen. Das neue „Instagram Reels“ erlaubt, die 15-sekündigen Videoaufnahmen, die man auch bisher in seinen Stories posten konnte, aufzuzeichnen und mit Musik zu hinterlegen. Geschwindigkeit und diverse andere Faktoren können hierbei manuell eingestellt und bearbeitet werden. Wieso die Funktion gerade in Brasilien getestet wird? Offenbar ist das "Tik Tok"-Netzwerk noch nicht so groß wie beispielsweise bei uns. Daher hoffen die Entwickler auf eine Durchsetzung des neuen Insta-Tools, um anschließend auf weitere Länder auszuweiten.