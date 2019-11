Mithilfe des brillanten, griechischen Kameramanns Phedon Papamichael taucht US-Regisseur James Mangold („Walk the Line“) diese Männer in goldenes, magisches Morgenlicht und kühles, blaues Zwielicht. Dies sind großartige amerikanische Archetypen, hart gesottene Helden und Draufgänger wie James Garner und Steve McQueen in „Grand Prix“ (1966) und in „Le Mans“ (1971).