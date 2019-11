Die Befürchtungen haben sich leider bestätigt: Ein vermisster 76-Jähriger, der am Dienstag vom Christbaumschneiden nicht zurückgekehrt war, wurde im Zuge einer weiteren Suchaktion am Schwarzgupf in Kärnten am Mittwoch kurz vor 11 Uhr tot aufgefunden. Der Mann war mit seinem Pkw - wie befürchtet - von der Forststraße abgekommen und rund 100 Meter in steiles Waldgelände abgestürzt.