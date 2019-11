Gewisse Weichenstellungen hat der Konzern schon vorgenommen: In diesem Jahr stieg man aus dem Deutschen Tourenwagen-Master (DTM) aus, dafür gibt Mercedes sein Debüt in der vollelektrischen Formel-E-Serie, deren neue Saison Ende November startet. Außerdem investiert der Konzern Milliarden an Euro, um seine Serienproduktion Schritt für Schritt auf Elektro umzurüsten, damit in 20 Jahren eine CO2-neutrale Flotte stehen könnte. Denn dann dürften Automobil-Herstellern, die unbeirrt auf Verbrennungsmotoren setzen, in Europa bereits empfindliche Strafen drohen.