Die Salzburger Festspiele 2020 dauern von 18. Juli bis 30. August. Geboten werden 222 Aufführungen in 44 Tagen an 15 Spielstätten, darunter 42 Vorstellungen in der Oper, 57 Vorstellungen im Schauspiel,sowie 91 Konzerte. Dazu kommen 87 Aufführungen im Jugendprogramm an 48 Spielstätten in Stadt und Land Salzburg von 28. April bis 18. Juli und mehr als 50 weitere Veranstaltungen „Zum Fest“.