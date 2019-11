Sorgsamer Umgang nötig

Lithium-Ionen-Akkus stecken in zahlreichen Haushaltsgeräten, nicht nur in Handys. „Rund 40 Prozent der heute in Verkehr gesetzten Gerätebatterien sind bereits Lithium-Ionen-Batterien, Tendenz sehr stark steigend“, sagte Elisabeth Giehser, Geschäftsführerin der Elektroaltgeräte Koordinationsstelle Austria. Zwar seien die Akkus eine sehr gute Technologie, die einen großen Nutzen biete, aber es sei wichtig, dass die Bevölkerung weiß, wie sorgsam man damit umgehen muss, erklärte Giehser.