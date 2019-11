In Graz haben sich am Dienstag Unbekannte zum wiederholten Mal in diesem Jahr am Telefon als Polizisten ausgegeben und von älteren Leuten Geld verlangt, da sonst ein Verwandter ins Gefängnis müsse. Eine 85-Jährige übergab den Kriminellen daraufhin Gold und Münzen. Ein 78-Jähriger konnte die Betrüger hingegen abwimmeln.