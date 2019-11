25 Millionen Euro investiert

„Wir investieren 25 Millionen Euro in das erweiterte S-Bahn-Angebot“, so Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) in einer Aussendung. Die Stadt finanziere die Neuerungen im Fahrplan wesentlich mit. Wien erhofft sich dadurch positive Effekte in Sachen Umstieg vom Auto auf die Öffis. „Jeder Pendler und jede Pendlerin, die mit S-Bahn oder Regionalbahn statt dem Pkw nach Wien fährt, ist ein Gewinn für Klima und Lebensqualität“, so der Stadtrat.