Am Dienstag gegen 14 Uhr wollte ein 44-jähriger Arbeiter aus Slowenien von einem Lkw-Tankwagen etwa 24.000 Liter Schalungsöl in einen sogenannten Flexitank, der in einem Containeraufbau untergebracht war, umpumpen. Als die Arbeiten bereits erledigt waren, bemerkte den Mann, dass Öl aus dem Container austrat.