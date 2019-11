Fast ein Viertel der Österreicher frühstückt nicht

#Altersunterschied

Vom Alter abhängig ist offensichtlich auch, was man isst. Während Brot und Semmel noch immer am liebsten (42 Prozent) auf dem Frühstücksteller landet, gewinnt auch das Müsli und Cornflakes immer mehr an Bedeutung. 18 Prozent löffeln das nämlich gerne am Morgen. Vor allem das Müsli passt besser zu einem gesunden Lifestyle. Das erklärt vielleicht auch den gravierenden Altersunterschied in der Müsli-Frage. 28 Prozent der jüngeren Generation entscheidet sich für Cerealien, während es nur fünf Prozent bei den über 60-Jährigen sind.