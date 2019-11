Die deutsche Sportzeitung nennt auch mehrere Gründe, die für einen Sensationswechsel sprechen würden: 1) Guardiola pflegt noch immer gute Kontakte zu den Vereinsverantwortlichen. 2) Bei Manchester City läuft es nicht nach Wunsch. 3) Pep hat noch immer eine Wohnung in München. 4) Seine Familie fühlte sich sehr wohl in München. Nicht so in Manchester, seine Frau und Kinder leben mittlerweile wieder in Spanien.