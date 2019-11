Der Bub hatte kein leichtes Leben. Seine Familie verließ Nigeria in 2017, weil sie Angriffe auf die christliche Gemeinschaft befürchtete. „ich will keine meiner Lieben verlieren“, sagte er dazu den „New York Times“. Boko Haram wütete damals im Lande, sie waren sich ihres Lebens nicht mehr sicher. Vor einem Jahr kamen sie in New York an. Sie lebten von da an in einem Obdachlosenheim. Nachts. Denn am Tag ging er zur Schule. Dort lernte er, wie man Schach spielt.