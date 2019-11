Laut Gruss hat das Team die neue Sicherheitslücke bereits im April „sofort nachdem wir sie gefunden hatten“, an den Hersteller gemeldet. Am Mittwoch wurden sie bei der ACM Conference on Computer and Communications Security in London präsentiert. „Wir veröffentlichen sie jetzt, weil Intel die Zeit benötigte, um eine Gegenstrategie zu entwickeln“, betonte Gruss. Er riet Anwendern, alle neuen Sicherheitsupdates zu installieren und das Hyper-Threading zu deaktivieren, was allerdings deutliche Leistungsnachteile mit sich bringt, weil diese Technologie ja zur Verbesserung der Ressourcennutzung von Prozessoren implementiert wurde.