Akute Lebensgefahr nach OP gebannt

Der Jugendliche überlebte den verheerenden Unfall, erlitt allerdings lebensgefährliche Verletzungen. So wurde ein Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert, auch schwere Verletzungen am Oberkörper hatte der 13-Jährige davongetragen, hieß es seitens der Wiener Berufsrettung. Nach der Erstversorgung mit Unterstützung von Kollegen des Grünen Kreuzes wurde der 13-Jährige per Hubschrauber ins AKH geflogen und in den Schockraum gebracht. Nach einer Notoperation habe sich der Gesundheitszustand des Buben etwas gebessert, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger am Mittwochnachmittag. Akute Lebensgefahr sei nicht gegeben, die Situation wurde aber weiterhin als lebensbedrohend beschrieben.