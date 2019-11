Die verheerenden Buschbrände im Osten Australiens haben nach Schätzungen der Feuerwehren bereits mehr als 1,1 Millionen Hektar Land in Mitleidenschaft gezogen. Allein im Bundesstaat New South Wales tobten am Mittwoch rund 70 Brände, von denen bisher 50 eingedämmt werden konnten. Die Brandfläche entspricht in der Größe fast der Fläche von Oberösterreich, für die Menschen dort herrscht Lebensgefahr.