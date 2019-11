1920: Am 22. August geht der „Jedermann“ von Hofmannsthal in Reinhardts Regie vor dem Salzburger Dom zum ersten Mal über die Bühne. Eigentlich als Notlösung, weil das bei Max Mell in Auftrag gegebene „Halleiner Weihnachtsspiel“ nicht rechtzeitig fertig wird. Außerdem war sein Erfolg bei der Uraufführung 1911 in Berlin eher bescheiden. Ganz anders in Salzburg.