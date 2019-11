Obermaier und Obermayer haben im August ein Buch voröffentlicht, das tiefe Einblicke in die Entstehung ihrer Ibiza-Geschichte und in den gesamten Inhalt des Videos gibt. Die Bilanz der Erzählung ist: Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und der frühere freiheitliche Klubchef Johann Gudenus haben im Sommer 2017 auf der Partyinsel nicht nur wenige Minuten über mögliche illegale Parteispenden, die Übernahme der Kronen Zeitung, die Verteilung von Staatsaufträgen und eine Teilprivatisierung des Wassers an russische Oligarchen fantasiert, sondern an diesem Abend stundenlang und hauptsächlich über diese Dinge gesprochen.