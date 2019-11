Der Wintereinbruch bis in Tallagen war eigentlich vorhergesagt worden, trotzdem hat der Schnee einige Autofahrer in der Nacht auf Mittwoch eiskalt erwischt. So kam etwa ein Autofahrer von der Völser Straße ab und wurde von einem Baum „aufgefangen“. Auch im Bereich Oberperfuss wurde die Schneefahrbahn einem Autolenker zum Verhängnis - er stürzte mitsamt seinem Fahrzeug in die Melach. Beide Fahrer blieben laut ersten Informationen unverletzt.