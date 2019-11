„Ich habe keine Ahnung von Star Wars und ich weiß, dass mag schockieren. Trotzdem bin ich jetzt hier, um euch zu sagen, dass ich gerade diesen Baby-Yoda in meiner Timeline gesehen habe und nichts anderes mehr will, als ihn anzusehen“, drückte ein neuer Fan seine Gefühle aus und sprach damit vielen aus dem Herzen. Denn alle Welt hat sich in den enzückenden Kleinen verliebt, auch wenn die meisten die Serie noch gar nicht sehen können.