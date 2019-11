Rund vier Wochen vor der Parlamentswahl in Großbritannien sind beide Großparteien offenbar Opfer von Hackerangriffen geworden. Labour-Chef Jeremy Corbyn erklärte am Dienstag, es habe eine umfangreiche Attacke auf die digitalen Plattformen der Partei gegeben. Insidern zufolge kam es am Dienstag zu einer weiteren Attacke. Auch die Konservative Partei von Premierminister Boris Johnson geriet demnach ins Visier von Hackern.