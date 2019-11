Auch in Markusdom trat Wasser ein

Der Markusplatz in der UNESCO-Welterbestadt war vollkommen überflutet. Touristen und Einheimische wateten zunächst noch in Gummistiefeln über den Platz, am Abend stieg das Wasser auf mehr als einen Meter. Nur noch die Polizei fuhr mit Booten über den Platz. Auch in den Markusdom drang das Wasser ein. Es habe unter anderem Schäden am Mauerwerk angerichtet, berichteten italienische Medien. Die gesamte Krypta geriet unter Wasser. „Wir versuchen, den Schaden in Grenzen zu halten“, sagte der Prokurator der Basilika, Pierpaolo Campostrini.