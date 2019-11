Erinnerungen an Krankl

Ein Jahr, das gestern mit dem 9:0, dem siebenten Pflichtspiel-Sieg in Serie, zu Ende ging. „Zweistellig wäre schön gewesen“, so Thalhammer, nachdem sein Team an den zwei 11:0-Rekordsiegen gegen Armenien 2003 gekratzt hatte. Erinnerte auch etwas an den 9:0-Rekorderfolg der Herren 1977 gegen Malta mit sechs Krankl-Treffern.