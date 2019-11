Die Suchaktion nach einem 76-jährigen Mann aus St. Margareten im Rosental wird heute, Mittwoch, fortgesetzt. Der 76-Jährige war am Dienstag vom Christbaumschneiden in einem Waldstück des Schwarzgupfes nicht zurückgekehrt. Die Suche nach dem Mann dauerte am Dienstag bis in die späten Nachtstunden, leider ohne Erfolg.