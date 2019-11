Morgen fliegen Schwarz, Feller, Michi Matt & Co. nach Finnland, dürfen am Freitag und Samstag auf dem Rennhang in Levi trainieren. Christian Hirschbühl zog sich beim Training in Sölden eine Knochenprellung im Knie zu, musste drei Wochen kürzertreten. Aber auch er ist zurück im Training und wird in Levi dabei sein.